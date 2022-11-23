Как сообщает военный эксперт Алексей Леонков, занимающий пост журнала «Арсенал Отечества», ситуация на всех участках фронта в зоне проведения специальной военной операции остается очень напряженной. Ожесточенные позиционные бои идут во многих местах, однако, о массированных наступательных действиях с какой-либо из сторон речи не идет.

По мнению Леонкова, командование вооруженных сил Украины сейчас занимается накоплением сил для будущего наступления в районе Угледара и Гуляй-Поля. Резервы накапливаются в городской застройке Запорожья. Таким образом, планы ВСУ по удару на южном фронте с целью перерезать сухопутный коридор в Республику Крым остаются в силе.

Также, по мнению военного эксперта, командование ВСУ продолжает накапливать силы для удара в районе Сватово и Лисичанска. Причем, по мнению британской и американской разведки, удар в направлении Сватово и Лисичанска выглядит наиболее вероятным.