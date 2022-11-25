После атаки на энергетическую инфраструктуру в минувшую среду Киев был вынужден остановить три атомные электростанции, так как им просто некуда было отправлять вырабатываемую энергию. Российские ВС действуют именно таким образом, чтобы избежать аварийных ситуаций на АЭС – они выбивают отдельные объекты энергосистемы, причем делают это постепенно, рассказал военный эксперт Алексей Леонков “Российской газете”.

Он напомнил, что в среду Украина столкнулась с практически полным блэкаутом, так как после остановки АЭС почти по всей стране исчезло электричество, перестали ходить поезда

Украина предпринимает попытки восстанавливать систему, но трансформаторы зарубежного образца, которые устанавливаются на подстанциях, сгорают сразу после подачи на них напряжения, так как они не совместимы с украинской энергосистемой.

Леонков напомнил, что Киев уже в четверг начал говорить о восстановлении генерации. Это означает, что в ближайшие дни стоит ожидать новой атаки. Удары будут наноситься до тех пор, пока от всей энергосистемы Украины не останется 10-15 процентов максимум. Это позволит полностью разрушить единую сеть, остановить атомные станции, железные дороги и предприятия, которые занимаются производством и обслуживанием оружия, техники и боеприпасов.

Атака на энергосистему является, по мнению Леонкова, одним из важнейших этапов подготовки к боевым действиям в зимний период. Ее цель – лишить ВСУ возможности осуществлять переброску личного состава и техники с одного участка фронта на другой, а также лишить подразделения, находящиеся на передовой, снабжения.