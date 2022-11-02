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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал изданию “МК”, что российские ВС уже активизировались в зоне проведения специальной военной операции, однако информация об этом не разглашается. Распространять ее нельзя из-за военного положения в четырех новых регионах страны.

Также он отметил, что россияне будут узнавать о событиях в СВО постфактум, что является абсолютно верным решением.

Аналитик Владислав Шурыгин прогнозирует начало крупного наступления ВС РФ только на конец ноября. Он считает, что только мобилизованным бойцам необходимо хорошо подготовиться к участию в боевых действиях. В течение месяца они вполне смогут влиться в существующие подразделения и только тогда можно будет говорить о наступательной операции.

При этом оба эксперта отмечают, что вместо масштабных сражений на Украине сейчас проходят позиционные бои, которые не приносят результатов ни одной из сторон.

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