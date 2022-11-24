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Военный эксперт Леонков отметил, что промахи украинских ракет имеют печальные последствия, так как происходит попадание по жилым домам. Причиной может служить не только человеческий фактор, но и техническая неисправность самих ракет. Материал с мнением эксперта опубликовало издание Lenta.ru.

Специалист рассказал, что во время военных действий, если зенитно-управляемая ракета отклонилась от заданного курса, то она должна самоуничтожиться в автоматическом режиме либо по команде оператора для того, чтобы не нанести незапланированный удар. Однако в условиях реальных боевых действий, быстро среагировать не во всех случаях получается.

Также Леонков подчеркнул, что ракеты способны сбиться с точки назначения в случае запоздания реакции на цель в воздухе. Помимо этого эксперт рассказал, что во время обороны в городских сооружениях есть множество нюансов. Один из главных  – это потеря цели и попадание ракетами по жилым массивам.

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