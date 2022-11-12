В ходе боевых действий на Украине выяснилось, что ВСУ обладают гораздо более продвинутыми технологиями в сфере военной разведки, анализа и передачи получаемых данных. Они предоставлены Киеву Западом, однако сути это не меняет, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Он отметил, что российские ВС в этой области несколько отстают, а также имеют проблемы в сфере воздушной разведки. И речь не о беспилотных аппаратах, производство которых не так просто наладить в минимальные сроки.
Леонков напомнил, что Киев регулярно запрашивает у Запада новые средства ПВО, причем требует поставлять их гораздо быстрее, чем это происходит сейчас.
«Они понимают, что если комплексы вовремя не придут, то господство в небе, конечно же, окончательно захватит наша авиация. Если Украина останется без средств противовоздушной обороны, то все их преимущества сойдут на нет», – приводит слова эксперта портал SM-News.