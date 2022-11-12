В ходе боевых действий на Украине выяснилось, что ВСУ обладают гораздо более продвинутыми технологиями в сфере военной разведки, анализа и передачи получаемых данных. Они предоставлены Киеву Западом, однако сути это не меняет, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что российские ВС в этой области несколько отстают, а также имеют проблемы в сфере воздушной разведки. И речь не о беспилотных аппаратах, производство которых не так просто наладить в минимальные сроки.

Леонков напомнил, что Киев регулярно запрашивает у Запада новые средства ПВО, причем требует поставлять их гораздо быстрее, чем это происходит сейчас.