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Реактивные системы залпового огня LRU M270 MLRS, которые Франция отправляет в Киев, создадут новые проблемы российским военнослужащим, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что теперь придется тратить время на отслеживание и уничтожение этих боевых систем.

Аналитик также объяснил, зачем Франция отправила в Киев РСЗО, аналогичные американским M270. По его мнению, в распоряжении украинской армии больше не осталось ракет для комплексов HIMARS, а Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса уже не торопятся пополнять их запасы.

Именно поэтому был найден альтернативный вариант – отправка на Украину французской модицикации РСЗО M270 вместе с определенным количеством боезарядов. С каким именно, установить не представляется возможным.

«Системы залпового огня ВСУ нужны, потому что это одно из видов вооружения, которое работает на дальности свыше 30 километров, и работает массово. Вот и пришлось НАТО напрячь Францию удовлетворять очередное попрошайничество Киева», – пояснил эксперт.

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