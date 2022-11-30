Реактивные системы залпового огня LRU M270 MLRS, которые Франция отправляет в Киев, создадут новые проблемы российским военнослужащим, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что теперь придется тратить время на отслеживание и уничтожение этих боевых систем.

Аналитик также объяснил, зачем Франция отправила в Киев РСЗО, аналогичные американским M270. По его мнению, в распоряжении украинской армии больше не осталось ракет для комплексов HIMARS, а Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса уже не торопятся пополнять их запасы.

Именно поэтому был найден альтернативный вариант – отправка на Украину французской модицикации РСЗО M270 вместе с определенным количеством боезарядов. С каким именно, установить не представляется возможным.