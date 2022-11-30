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Главным преимуществом российской армии в ходе боев за Артемовск является превосходство в огневой мощи, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что именно благодаря этому ВС РФ удалось установить контроль над целым рядом населенных пунктов.

В беседе с журналистами издания “Известия” Леонков отметил, что ВСУ теряют каждый день до 200-500 боевиков. При этом огневой контроль ВС РФ над основными путями снабжения не дает Киеву перебросить резерв на это направление. Хотя поиск вариантов продолжается.

Город, по словам аналитика, сейчас находится практически в кольце. Оперативное окружение все же оставляет шансы ВСУ на выход из Артемовска, но это зависит от командования украинской армии. Пока боевики продолжают отчаянно сопротивляться, несмотря на бесполезность таких действий.

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