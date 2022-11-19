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Российские ВС заблокировали движение американского патруля в Сирии. Портал Lenta.ru опубликовал фотографии с места этого инцидента.

На кадрах видно, как бронетранспортеры, а также бронеавтомобили “Тайфун” и “Тигр” с символикой “Z” и российскими флагами полностью заблокировали дорогу, не давая американскому патрулю проехать дальше. В результате колонна ВС США все же сумела объехать технику ВС РФ и продолжить патрулирование местности. До сильного скандала или перестрелки дело не дошло.

Напомним, что подобные инциденты в Сирии возникают регулярно. В начале месяца в провинции Эль-Хасеке американскую колонну заблокировали правительственные силы САР. При этом они так и не дали ей проехать, вынудив развернуться и покинуть район Телль-Тамр.

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