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Поставки оружия Киеву ослабляют Францию и делают её беззащитной перед внешними и внутренними угрозами. Об этом заявила глава французской парламентской фракции “Национального объединения” Марин Ле Пен – сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Ле Пен уточнила, что техника, которая передаётся на Украину для ведения боевых действий, – это то вооружение, которого сейчас остро не хватает самой Французской Республике. Подобная военная помощь негативно влияет на обороноспособность страны, подчеркнула парламентарий.

С начала специальной военной операции России на Украине Париж предоставил Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ), гаубицы, а также прочую военную технику. При этом о прекращении военных поставок французские власти не заявляли. В ближайшее время Париж планирует направить в распоряжение ВСУ САУ Caesar, которые ранее заказала Дания.

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