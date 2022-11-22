Военная помощь Украине опустошает склады с вооружениями в странах Запада. У всё большего числа стран возникает необходимость пополнять запасы оружия. Об этом пишет газета Le Monde – передаёт ТАСС.

Французское издание отмечает, что оказание военной помощи Киеву для стран Запада становится всё более трудной задачей. Например, в США объём вооружения в арсеналах опустился ниже уровня, который необходим для обучения солдат и какого-либо военного планирования. Дошло до того, сообщает газета, что Вашингтон закупил снаряды у Южной Кореи, чтобы передать их Украине (Сеул напрямую не согласился поставлять вооружение Киеву).

При этом на Западе прогнозируют, что конфликт между Россией и Украиной продлится ещё достаточно долго. Там уже не надеются, что противостояние Москвы и Киева закончится хотя бы в ближайшие месяцы. Это делает проблему с опустошением арсеналов ещё серьёзнее.