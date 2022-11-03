Французские военные эксперты уверены, что Крым вряд ли сможет вернуться под контроль Украины. Вероятность такого исхода событий крайне мала, хотя в руководстве ВСУ продолжают утверждать, что возврат полуострова под контроль Киева запланирован на 2023 год. Экспертов опросило издание Le Figaro – пишет Pravda.ru.

Специалисты отмечают: для того, чтобы дойти до Крыма, ВСУ для начала необходимо занять Херсон, который находится под контролем российской армии. Сама по себе это сложная задача. Но даже если допустить, что это произошло, тогда ВСУ придётся переправится через Днепр под постоянными обстрелами со стороны российских войск.

Но даже если пересечение Днепра завершилось успехом, украинской армии нужно будет пройти сотни километров по Херсонской области, а у Крыма перейти по “узкому горлышку” Перекопа, который в самом узком месте – 9 километров.

По мнению экспертов, единственно возможный вариант взять Крым – это долговременная осада полуострова. Впрочем, французские эксперты склоняются к тому, что Запад не поддержит стремления Киева занять Крым. В этом случае высок риск ответа с применением ядерного оружия со стороны России.