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На Западе прокомментировали недавний запуск ракеты “Булава” с новой атомной подводной лодки “Генералиссимус Суворов”. По мнению французских экспертов, запуск баллистического снаряда – не что иное, как демонстрация Москвы своего стратегического ядерного потенциала. Об этом пишет издание Le Figaro. Перевод материала приводится на сайте ИноСМИ.

Ранее сообщалось, что в ракета “Булава” была выпущена в ходе заключительного этапа испытаний новой субмарины “Генералиссимус Суворов”. Планируется, что подводное судно скоро поступит на Тихоокеанский флот. Французские специалисты расценили запуск “Булавы” как признак дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Западом. Эксперты заявляют, что российская армия сталкивается с трудностями во время проведения специальной военной операции на Украине. На этом фоне мировому сообществу Москва стремится продемонстрировать силу, запуская баллистические ракеты.

В то же время эксперты напоминают, что ракеты “Булава” полетят на западные страны, в случае, если против России будут совершены акты агрессии – о такой возможности не раз напоминало российское руководство.

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