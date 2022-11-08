Россия продемонстрировала, как именно будет отвечать на любые агрессивные действия со стороны Запада. Так французское издание Le Figaro прокомментировало запуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подводной лодки.

Авторы публикации, перевод которой представлен сайтом «ИноСМИ», отметили, что учения ВС РФ со стратегическим вооружением подводного базирования вполне можно назвать эскалацией конфликта. С другой стороны, сложно считать запуск «Булавы» угрозой для Запада. Это обычные маневры, которые десятками проводятся и в Североатлантическом альянсе.

Французские журналисты отметили, что РФ всегда готова к отражению агрессии, подводная лодка «Генералиссимус Суворов» и несколько других АПЛ в любой момент могут ответить на нападки Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому Западу следует хорошо подумать, прежде чем вмешиваться в конфликт на Украине или пытаться открыть второй фронт.