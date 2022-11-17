ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ не дорожат вооружением, которое передает им Франция, заявили в комментариях к публикации в издании Le Figaro читатели. В статье сообщалось об уничтожении одной из самоходных артиллерийских установок CAESAR, ранее переданных Киеву.

Многие комментаторы написали, что ВСУ должны бережно относиться к западному оружию, которое стоит очень дорого и передается им практически бесплатно. Также многие напомнили, что гаубицы CAESAR представляют собой самое мощное на данный момент оружие, которое имеется в распоряжении ВСУ.

“Снова наши деньги выбросили на ветер”, – возмущенно написал один из читателей.

Всего на Украину было отправлено 18 самоходных гаубиц из Франции. Они действительно превосходят другие виды оружия, имеющиеся у ВСУ, как по дальнобойности, так и по мобильности.

Вам может понравиться

Военкор Сладков рассказал о возможном неожиданном ударе по ВСУ

При высадке большого десанта можно неожиданно и успешно ударить по ВСУ. Для этого российская армия должна маневрировать и угрожать противнику на одном участке, а реальные наступательные действия проводить на другом.

Появились первые фотографии упавших в Польше ракет

В Сети опубликованы фотографии с места падения ракет в Польше. Напомним, что взрыв боезарядов спровоцировал гибель двух местных жителей. Ракеты угодили по зерновой сушилке, которая взорвалась, что и привело к

Сладков: Десантники ВС РФ “прихлопнули” украинскую “Осу” на правом берегу Днепра

Зенитно-ракетный комплекс “Оса”, который ВСУ развернули на правом берегу Днепра, уничтожен дроном-беспилотником “Ланцет”. Российские десантники открыли настоящую охоты на технику и вооружение противника и достигают определенных успехов. Сладков напомнил, что