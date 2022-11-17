ВСУ не дорожат вооружением, которое передает им Франция, заявили в комментариях к публикации в издании Le Figaro читатели. В статье сообщалось об уничтожении одной из самоходных артиллерийских установок CAESAR, ранее переданных Киеву.

Многие комментаторы написали, что ВСУ должны бережно относиться к западному оружию, которое стоит очень дорого и передается им практически бесплатно. Также многие напомнили, что гаубицы CAESAR представляют собой самое мощное на данный момент оружие, которое имеется в распоряжении ВСУ.

“Снова наши деньги выбросили на ветер”, – возмущенно написал один из читателей.

Всего на Украину было отправлено 18 самоходных гаубиц из Франции. Они действительно превосходят другие виды оружия, имеющиеся у ВСУ, как по дальнобойности, так и по мобильности.