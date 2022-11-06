Военнослужащие из Франции, находящиеся в Румынии для укрепления восточных границ НАТО, “скромно” питаются, их мучают клопы, а палатки, где они живут, не всегда отапливаются. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на заявление депутатов от партии “Непокоренная Франция” – передаёт РИА “Новости”.

Парламентарии Бастьян Лашо и Орельян Сантул назвали содержание французских военных “недостойными” и задались вопросом: какой “сигнал России” можно послать, если “натовские” солдаты голодают и их одолевают клопы? Вопрос о размещении военнослужащих депутаты намерены поднять на одном из заседаний Национального собрания страны (нижняя палата парламента Франции).

Депутаты также отмечают, что с момента размещения французского контингента в Румынии прошло уже восемь месяцев, однако проблемы с условиями содержания не решены до сих пор.