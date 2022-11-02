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С момента своего появления, телевизионный сериал «Друзья» смог завоевать сердца миллионов зрителей по всему миру. В 90-х годах данный ситком занимал верхние строчки в рейтинге самых популярных сериалов. И сегодня поклонники «Друзей» до сих пор не просто пересматривают серии любимого сериала, но и интересуются жизнью знаменитых актеров, которые сыграли полюбившихся героев. Некоторые исполнители продолжили заниматься своей актерской карьерой, а другие нашли свое предназначение в других видах творчества. Портал РИА Новости сообщил, чем еще знамениты актеры культового сериала.

Необычайную популярность получила Дженнифер Энистон – актриса, воплотившая на экране всеми любимую Рейчел. После окончания сериала, Энистон снималась в большом количестве других проектов. И сегодня она является одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Дэвид Швиммер, который сыграл Росса, больше не смог получить настолько успешной роли, хотя и принимал участие в съемках других проектов и даже театральных постановках. Кортни Кокс (Моника) смогла продолжить сниматься в фильмах и сериалах, однако роль Моники все равно остается ее самым большим достижением в карьере.

Лиза Кудроу (Фибби) сейчас редко снимается, она сосредоточилась на продюсировании. Мэт ЛеБлан (Джоуи) смог получить награду «Золотой глобус» за роль в комедии «Эпизоды». А вот Мэттью Перри сейчас ведет затворнический образ жизни, хотя в свое время он сыграл в таких популярных фильмах как «Девять ярдов» и «Папе снова 17».

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