Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Появление в Средиземном море американской подводной лодки USS Rhode Island на самом деле не является какой-то сенсацией, так как стратегические субмарины ВМС США часто бороздят просторы Мирового океана. Однако на этот раз появление АПЛ было широко освещено в прессе, что указывает на желание донести новость до Москвы.

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц пояснил, что это своеобразный “ядерный сигнал” от Соединенных Штатов для России. Вашингтон будто предупреждает о возможных последствиях использования ядерного оружия. Но на самом деле, он лишь накаляет ситуацию. Переход стратегической подлодки показали все западные СМИ, хотя ранее подобные “заплывы” тщательно скрывались.

Еще до начала спецоперации ВС РФ на Украине США заявляли, что Россия якобы провоцирует эскалацию конфликта с Западом. Однако на деле обострял ситуацию только Вашингтон. Сейчас он продолжает это делать, лицемерно бросаясь все новыми обвинениями в адрес РФ.

Вам может понравиться

СП: Дроны “Ланцет” ВС РФ, превращающие в металлолом американские гаубицы, шокировали США

Неприятным сюрпризом для Киева и Запада стало использование российскими ВС отечественных беспилотных аппаратов «Ланцет». Они применяются с сентября и уже имеют в своем активе несколько серьезных достижений, сообщил портал «Свободная

Президент Вучич: Сербия не может получить заказанное в России вооружение

Страны Запада мешают поставкам вооружения из России, которое заказала Сербия. Речь идёт о зенитно-ракетном комплексе “Панцирь”, а также о системах радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич –

Le Figaro: французских солдат в Румынии замучал голод и кусают клопы

Военнослужащие из Франции, находящиеся в Румынии для укрепления восточных границ НАТО, “скромно” питаются, их мучают клопы, а палатки, где они живут, не всегда отапливаются. Об этом пишет газета Le Figaro