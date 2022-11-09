Появление в Средиземном море американской подводной лодки USS Rhode Island на самом деле не является какой-то сенсацией, так как стратегические субмарины ВМС США часто бороздят просторы Мирового океана. Однако на этот раз появление АПЛ было широко освещено в прессе, что указывает на желание донести новость до Москвы.

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц пояснил, что это своеобразный “ядерный сигнал” от Соединенных Штатов для России. Вашингтон будто предупреждает о возможных последствиях использования ядерного оружия. Но на самом деле, он лишь накаляет ситуацию. Переход стратегической подлодки показали все западные СМИ, хотя ранее подобные “заплывы” тщательно скрывались.

Еще до начала спецоперации ВС РФ на Украине США заявляли, что Россия якобы провоцирует эскалацию конфликта с Западом. Однако на деле обострял ситуацию только Вашингтон. Сейчас он продолжает это делать, лицемерно бросаясь все новыми обвинениями в адрес РФ.