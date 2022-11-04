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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к разворачиванию на их территории военных баз с ядерным оружием, к чему Россия должна быть готова, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что время подлета тактических ракет к северо-западным регионам РФ заметно уменьшится, что станет серьезной угрозой для национальной безопасности страны.

Эксперт также отметил, что в дальнейшем Финляндия и Швеция смогут задействовать ядерное оружие против Москвы в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций. Для России не должно стать неожиданностью появление таких ракет в непосредственной близости от ее рубежей.

Напомним, что в настоящий момент Швеция и Финляндия все еще не вступили в НАТО. Препятствия им чинят Турция и Венгрия, поставившие условия, с которыми Стокгольм и Хельсинки пока справиться на могут.

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