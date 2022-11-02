4 ноября в финском порту Хернесаари появятся корабли Североатлантического альянса, которые примут участие в военно-морских маневрах с тремя судами Берегового флота. Сообщается, что главной целью будет наладить взаимодействие между экипажами.

Учения, которые пройдут до 7 ноября, станут первыми с тех пор, когда Финляндия на пару со Швецией начали процедуру вступления в НАТО. Известно, что они пройдут в закрытом режиме, свободный доступ всех желающих в порт открываться не будет.

Напомним, что ранее Хельсинки вместе с Таллинном заявляли, что после вступления Финляндии в Североатлантический блок хотели бы полностью заблокировать доступ России в Балтийское море, которые якобы должно стать “внутренним морем Альянса”.