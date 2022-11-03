ВМС США готовятся противостоять Китаю, который, по мнению Вашингтона, готовит «нападение на Тайвань». Для этого они намереваются расширить возможности американского подводного флота на Гуаме, а также увеличить военный потенциал в западной части Тихого океана, заявил контр-адмирал Джеффри Яблон.

Командующий подводными силами США в Тихом океане заявил, что сейчас идет решающее десятилетие, которое таит в себе максимальную опасность и должно привести к переломному моменту. Китай представляет для США серьезную угрозу, так как имеет самый крупный в мире флот.

Чтобы справиться с ним, Соединенные Штаты уже сейчас усиливают присутствие на Гуаме. Это, по мнению контр-адмирала, должно помочь одолеть Китай в условиях его численного превосходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.