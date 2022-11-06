ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс не просто разворачивает войска у своих восточных границ. Он также возводит инфраструктуру, которая в дальнейшем позволит перебрасывать сюда же дополнительные силы, рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

Он пояснил, что силы НАТО вряд ли рискнут вмешиваться в конфликт на Украине. Но если российские ВС начнут достигать крупных успехов, войска Альянса останутся на границах в качестве сдерживающего фактора. Впрочем, на специальную военную операцию это не повлияет никак.

«Дай им бог. Пусть они стоят и грозят нам. Решиться на активные действия они не смогут, поскольку в НАТО нет единого понимания, как действовать дальше», – заявил аналитик.

Также он добавил, что общую картину не изменит даже переброска к рубежам РФ дополнительных сил НАТО, так как они тоже не станут вступать в прямой конфликт с Россией.

Вам может понравиться

Украина похоронила сотни иностранных наемников в “Купянском котле”

Иностранные наемники едут на Украину зарабатывать деньги и не скрывают этого. Причем большинство из них не имеет серьезного боевого опыта. Даже те боевики, которые воевали в Афганистане и Ираке, не

РВ: Войска Сирии и РФ отработали масштабную наступательную операцию

На нескольких полигонах в сирийской провинции Алеппо прошли масштабные командно-штабные маневры с участием правительственных сил Сирии и российского военного контингента. Целью была отработка оборонительных и наступательных действий в случае вооруженного

“В самое пекло”: Боец ВСУ снял на видео свою бронегруппу перед самоубийственным наступлением

Украинский военнослужащий, участвующий в боевых действиях на Херсонском направлении, снял на видео свою бронегруппу прямо перед наступлением. Напомним, что в результате неудавшейся атаки на позиции ВС РФ техника и личный