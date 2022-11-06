Североатлантический альянс не просто разворачивает войска у своих восточных границ. Он также возводит инфраструктуру, которая в дальнейшем позволит перебрасывать сюда же дополнительные силы, рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

Он пояснил, что силы НАТО вряд ли рискнут вмешиваться в конфликт на Украине. Но если российские ВС начнут достигать крупных успехов, войска Альянса останутся на границах в качестве сдерживающего фактора. Впрочем, на специальную военную операцию это не повлияет никак.

«Дай им бог. Пусть они стоят и грозят нам. Решиться на активные действия они не смогут, поскольку в НАТО нет единого понимания, как действовать дальше», – заявил аналитик.

Также он добавил, что общую картину не изменит даже переброска к рубежам РФ дополнительных сил НАТО, так как они тоже не станут вступать в прямой конфликт с Россией.