В зоне специальной военной операции на Украине вскоре могут появиться новейшие российские беспилотники “Шершень”, “Аист” и “Бинокль”, которые разработаны компанией “Съемка с воздуха”. К концу этого года она планирует начать серийный выпуск своих БПЛА.

Все три дрона – разведывательные. Бинокль является самым компактным из них, но оснащается тепловизором, благодаря чему цели противника можно будет обнаруживать как днем, так и в темное время суток.

Беспилотный аппарат “Шершень” также предназначается для разведывательных миссий, однако его можно задействовать в качестве ретранслятора для обеспечения связи с ударными БПЛА.

“Аист” – это дрон с вертикальными посадкой и взлетом, который отправляет координаты обнаруженных скоплений техники противника артиллерийским подразделениям или авиации. Также он способен связываться с радиолокационными станциями.