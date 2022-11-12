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Киев бросил на Херсон самые боеспособные свои подразделения, которые после ухода российских войск из города вполне могут “всплыть” на других направлениях, рассказал командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский.

Он отметил, что для взятия Павловки под Угледаром России потребовалось больше сил, чем Киеву для взятия Херсона. Теперь он сможет оставить в городе лишь несколько подразделений, которые будут держать оборону, а остальные, весьма боеспособные части, отправить в Запорожскую область либо на Донбасс.

Ходаковский также заметил, что подобная возможность имеется и у России. Киев вряд ли рискнет использовать единственный способ перебраться на левый берег Днепра и форсировать реку, поэтому большую часть вышедших из Херсона подразделений можно перебросить на другие направления. При этом очень важно правильно определить, куда именно их переправлять, так как у ВС РФ сейчас “довольно тонко” практически везде, отметил комбат.

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