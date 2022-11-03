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По украинским СМИ распространилась информация об исчезновении российского флага со здания военно-гражданской администрации Херсона. На нее отреагировала пресс-служба Оперативного командования «Юг».

Украинские военные заявили, что ВС РФ таким образом устраивают ловушку для ВСУ, пытаясь ввести их в заблуждение. Не увидев флага, они могут подумать, что российские подразделения ушли из города и попытаться его занять. Вот тут-то и сработает капкан.

«Это определённые провокации для того, чтобы создать впечатление, что населённые пункты оставлены, что в них безопасно. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, мы осознаём запланированную тактику действий», – заявили в пресс-службе.

Оценить адекватность такого заявления довольно сложно, так как отсутствие флага вряд ли можно считать гарантией того, что в городе нет российских подразделений. Впрочем, если ВСУ на ровном месте придумали подвох, который якобы специально для них создали российские войска, это проблемы только украинского командования.

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