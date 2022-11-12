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Командование ВСУ с опасением ожидает саммита “Большой двадцатки”, который состоится 15 ноября на Бали. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что 15 и 16 числа РФ может нанести по территории страны массированный ракетный удар.

На чем основаны столь абсурдные прогнозы, сказать сложно. Сам Игнат сообщил, что “РФ любит организовывать провокации, которые приурочены к каким-либо значимым датам”. Но привести хотя бы один пример не сумел, что подтвержает отсутствие каких-либо оснований для подобных предупреждений.

Игнат также повторил знаменитую фразу всех украинских политиков о том, что “у России заканчиваются ракеты”. Он заявил, что ВС РФ исчерпала запасы крылатых боезарядов, их осталось очень мало, поэтому Москва якобы ждет саммита G20, чтобы устроить массированный обстрел украинской территории.

Стоит напомнить, что об исчерпании российских крылатых ракет руководство Украины заявляло еще в марте и повторяет эту абсурдную фразу практически ежемесячно. Но практика показывает, что многократное повторение мантры никак не влияет на количество боезарядов в распоряжении ВС РФ.

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