Как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на Breaking Defense, в Соединенных Штатах Америки была закончена работа над Стратегическим анализом ситуации, которая сложилась в космической сфере. Однако основную часть доклада американские власти публиковать отказались, ограничившись лишь небольшой публичной частью, которая доступна для всех желающих. По информации иностранного издания, такое решение американских властей вызвало острую негативную реакцию со стороны общественности, СМИ и экспертного сообщества США.

Интересным является тот факт, что ранее подобные отчеты всегда находились в открытом публичном доступе. По сообщениям американского издания Breaking Defense, даже сами сотрудники, которые работают в космической сфере, не понимают такой секретности в данном вопросе. По их мнению, сдерживание российской и китайской космической программы возможно только тогда, когда оппоненты будут знать о реальном превосходстве Вашингтона в космических технологиях.

Интересным является и тот факт, что в доступной части доклада упоминается большая роль распространения информации, как весомого сдерживающего фактора в Стратегии национальной обороны.