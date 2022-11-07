ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Снаряды, выпущенные украинскими артиллерийскими расчётами, зачастую не попадают в цель. Только в отдельные дни наблюдается точная стрельба. Об этом РИА “Новости” рассказал командир одного из подразделений отряда “Крым”.

По его словам, точная стрельба из артиллерийских орудий наблюдается, вероятно, тогда, когда на позиции прибывает инструктор – во время миномётного обстрела снаряды или попадают в цель, или разрываются в пределах одного-двух метров. Боец уточнил, что это можно считать “космической точностью”. Как только инструктор уезжает, заметил военнослужащий, точность обстрела падает в разы – разлёт мин при обстреле одного квадрата составляет 100 метров. То есть фактически снаряды летят мимо цели, добавил командир.

Ранее уже сообщалось, что из-за недостатка боевой подготовки украинские военные с большой интенсивностью используют находящиеся на вооружении гаубицы, в том числе и американские. Из-за слишком частого использования техника выходит из строя и её приходится транспортировать с линии фронта на ремонт.

Вам может понравиться

Le Figaro: французских солдат в Румынии замучал голод и кусают клопы

Военнослужащие из Франции, находящиеся в Румынии для укрепления восточных границ НАТО, “скромно” питаются, их мучают клопы, а палатки, где они живут, не всегда отапливаются. Об этом пишет газета Le Figaro

Американский адмирал Ричард считает конфликт на Украине только разминкой для США

Соединенные Штаты по собственному почину попали в конфликт на Украине, однако для них он всего лишь разминка перед возможным противостоянием с более серьезным противником. Китай стремительно наращивает объемы вооружений, среди

Сивков проинформировал о неразумности наступления ВС Украины на Херсон

У Киева недостаточно сил для полномасштабного наступления на Херсон, заявил военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил, что ВСУ нужно как минимум 20-30 тысяч боевиков, чтобы рассчитывать хоть на какое-то подобие