Снаряды, выпущенные украинскими артиллерийскими расчётами, зачастую не попадают в цель. Только в отдельные дни наблюдается точная стрельба. Об этом РИА “Новости” рассказал командир одного из подразделений отряда “Крым”.

По его словам, точная стрельба из артиллерийских орудий наблюдается, вероятно, тогда, когда на позиции прибывает инструктор – во время миномётного обстрела снаряды или попадают в цель, или разрываются в пределах одного-двух метров. Боец уточнил, что это можно считать “космической точностью”. Как только инструктор уезжает, заметил военнослужащий, точность обстрела падает в разы – разлёт мин при обстреле одного квадрата составляет 100 метров. То есть фактически снаряды летят мимо цели, добавил командир.

Ранее уже сообщалось, что из-за недостатка боевой подготовки украинские военные с большой интенсивностью используют находящиеся на вооружении гаубицы, в том числе и американские. Из-за слишком частого использования техника выходит из строя и её приходится транспортировать с линии фронта на ремонт.