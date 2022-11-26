ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилась видеозапись боевой работы на Украине российского вертолета Ми-35. Командир экипажа винтокрылой машины рассказал об одной важной ее особенности, не позволяющей противнику нанести ответный удар.

Он пояснил, что Ми-35 оснащен современным бортовым комплексом обороны, который сбивает с толку вражеские средства ПВО. Он воздействует на системы самонаведения зенитных ракет и тем самым не дает им поразить вертолет.

Командир также отметил, что Ми-35 заходит на цель противника, активирует комплекс обороны, после чего выпускает ракеты по целям. Затем он меняет позицию, что полностью исключает ответный удар ВСУ. Таким образом вертолет остается неуязвимым перед переносными зенитно-ракетными комплексами и стационарными ЗРК, охотящимися на воздушные цели.

Вам может понравиться

ВЗГЛЯД: Началась вербовка наемников мексиканского картеля в “Интернациональный легион” ВС Украины

В поиске иностранных наемников для боевых действий против России Украина добралась и до Мексики. Издание “Взгляд” приводит заявление одного из жителей этой страны, который рассказал о вербовке представителей местных картелей

Военкор «Известий» показал боевую работу артиллерии в направлении Авдеевки

Боец ВС РФ с позывным “Ландшафтный дизайнер” управляет гаубицей, которая действительно способна производить изменения на ландшафте местности. Он исполняет одну из ключевых ролей в ходе российского наступления на Авдеевку –

Эксперт Леонков рассказал о поставках в российскую армию аналогов HIMARS

Специальная военная операция, которую проводит Россия на Украине, показала насколько важно высокоточное оружие. У вооружённых сил РФ есть крылатые и гиперзвуковые ракеты, но что касается систем залпового огня, то они