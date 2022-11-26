В Сети появилась видеозапись боевой работы на Украине российского вертолета Ми-35. Командир экипажа винтокрылой машины рассказал об одной важной ее особенности, не позволяющей противнику нанести ответный удар.

Он пояснил, что Ми-35 оснащен современным бортовым комплексом обороны, который сбивает с толку вражеские средства ПВО. Он воздействует на системы самонаведения зенитных ракет и тем самым не дает им поразить вертолет.

Командир также отметил, что Ми-35 заходит на цель противника, активирует комплекс обороны, после чего выпускает ракеты по целям. Затем он меняет позицию, что полностью исключает ответный удар ВСУ. Таким образом вертолет остается неуязвимым перед переносными зенитно-ракетными комплексами и стационарными ЗРК, охотящимися на воздушные цели.