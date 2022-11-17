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Противостояние Российской Федерации с странами Североатлантического альянса только начинается. С таким заявлением выступил командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов, занимающий в данный момент пост заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной Милиции ЛНР.

Командир «Ахмата» призывает российских сограждан как можно скорее осознать тот факт, что грандиозное противостояние НАТО и России только начинается. По его мнению, никакого конструктивного диалога с Североатлантическим альянсом не получится, так как целью НАТО является полное уничтожение не только государства России, но также и тех традиционных культурных и религиозных ценностей, которые являются основой российского общества.

Апты Алаудинов считает, что НАТО прекратит вести войну против России только в том случае, если вооруженные силы РФ смогут нанести военное поражение странам НАТО. Поэтому, по мнению командира «Ахмата», схватка России и НАТО еще впереди.

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