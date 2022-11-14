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Британское новостное агентство BBC News сообщило, что древнее золотое кольцо кельтов, которое пылилось без дела в шкафу одного из коллекционеров старины, было недавно выставлено на торги за 30 тысяч фунтов стерлингов (в переводе по курсу на рубли примерно 2 миллиона рублей).

Как сообщает британское издание, 66-летний коллекционер, личность которого не раскрывается, приобрел это кольцо еще в далеком 1994 году. И только недавно британский коллекционер решил отнести его на экспертизу в Британский музей. По словам коллекционера, он уже находится в преклонном возрасте и хотел найти место, куда можно сдать свою коллекцию антиквариата, чтобы этим вопросом потом не пришлось заниматься его детям.

Историки сообщают, что данное кольцо могло принадлежать вождю кельтского племени кориелтаувов, которые были хозяевами современной британской местности Западный Мидленд и графство Йоркшир. Теперь находка будет выставлена на продажу в рамках аукциона Noonans, который должен состояться 15 ноября.

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