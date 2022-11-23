Украина с треском провалила провокацию с ракетным инцидентом в Польше, но на ней президент Зеленский не остановится. Он готовит новые подобные пакости, так как выдохшаяся армия уже не в состоянии идти вперед, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что нечто похожее на наступательные действия ВСУ проводят только в Запорожской области. На остальных направлениях Киев лишь обороняется, так как боевой дух снизился до предела, а силы и средства исчерпались. Поэтому Зеленский будет действовать с применением провокационных методов.

«Украинский президент будет только усиливать применение коварных и нечистоплотных приемов», – заявил военный историк в эфире “5 канала”.

Также он предположил, что новые провокации будут подгадываться под визиты на Украину высокопоставленных политиков из друг стран либо под какие-то глобальные политические мероприятия.