Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал предложение американской компании Boeing о поставках на Украину высокоточных снарядов наземного базирования. Он пояснил, что в первое время после появления у Киева таких боезарядов у РФ могут возникнуть некоторые сложности, однако ответ на их использование станет серьезной проблемой для ВСУ.

Кнутов напомнил, что сейчас неизвестно, о каких именно снарядах идет речь. Это могут быть ракеты малого диаметра с лазерной ГСН либо только боеголовки, которые Киеву придется устанавливать на имеющиеся у него боеприпасы.

«Если об этом идет речь, то диаметр этих снарядов может позволить поразить цель небольшой глубины по удаленности. Километров 30. Это играет определенную роль для поражения складов, пунктов управления и узлов связи. Обстрелы наших объектов в ближнем тылу. Могут быть и склады ремонтных баз», – рассказал аналитик сайту “ПолитРоссия”.

Он также отметил, что если новые ракеты и дадут небольшое преимущество ВСУ, долго воспользоваться ним украинские войска не смогут. В распоряжении России имеются и ЗРК, и другие средства, способные обеспечить защиту от американских боезарядов.