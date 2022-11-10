Российские ВС взорвали мосты под Херсоном в рамках подготовки к обороне, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что Киев скопил на этом важном участке фронта более 50 тысяч боевиков, что и стало причиной принятия решения об отходе войск из города.

Мосты нужно было взорвать, чтобы не дать противнику возможности продвигаться дальше. ВС РФ обрезали ему все возможные пути для наступления и теперь могут выстраивать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Напомним, что ранее военкор Андрей Руденко отметил, что отход войск РФ из Херсона полностью парализует группировку ВСУ на этом направлении. Она не сможет ни наступать из-за необходимости форсировать Днепр, ни покинуть город.