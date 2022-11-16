В ходе Международного аэрокосмического салона Airshow China-2022 Китай впервые представил широкой публике зенитно-ракетно-пушечный комплекс FK-3000, называемый системой противовоздушной обороны нового поколения. Это ЗРПК, который способен обеспечить надежную защиту как военной, так и критической гражданской инфраструктуры.

Он оснащен радиолокационной станцией с дальностью обнаружения воздушных целей в 25 километров, а также двумя пусковыми установками. Одна из них снаряжена 48 зенитными ракетами, а вторая – только шестью. Первые предназначены для уничтожения дронов, а вот вторые способны сбивать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.

Артиллерийская составляющая представлена 30-миллиметровой пушкой. По дальности поражения целей FK-3000 немного уступает российскому “Панцирю”, но несмотря на это она выглядит весьма внушительно. Так как способна с расстояния от 0,3 до 12 километров уничтожать практически любые воздушные мишени.

Стоит упомянуть также отличные экспортные перспективы комплекса, так как его цена составляет всего 5 миллионов долларов. Все те же российские “Панцири” стоят дороже – в зависимости от модификации их приобретение обойдется в 13,1 – 14,6 миллионов.