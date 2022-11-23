Полковник Вооруженных сил Тайваня может оказаться в тюрьме на срок до 12 лет за сотрудничество с потенциальным противником. В прокуратуре города Гаосюн поясняют, что высокопоставленный военный получил более полумиллиона тайваньских долларов (18 тыс. долларов США) от китайского агента.

Последний также был офицером ВС Тайваня и вербовал военнослужащих. За полученные деньги они должны были сдаться в случае начала вооруженного столкновения между КНР и островным государством.

На Тайване заявляют, что Китай давно ведет такую шпионскую деятельность. Его агенты пытаются посеять в умах граждан инакомыслие, а также дискредитировать армию.

Напомним, что Китай считает Тайвань своей территорией и не намерен долго бороться с его “независимостью”, поддерживаемой Соединенными Штатами.