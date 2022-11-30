Как сообщает портал Lenta.ru, украинские власти сделали заявление, что данные о реальных потерях в рядах вооруженных сил Украины за все время боевых действий будут обнародованы президентом только в подходящее время. Такое заявление пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова было опубликовано в Telegram-канале «Суспильне».

Информация, которая касается потерь в рядах вооруженных сил Украины, является очень «чувствительной», а потому будет опубликована только тогда, «когда для этого наступит подходящий момент», объяснил Сергей Никифоров.

Также пресс-секретарь Владимира Зеленского добавил, что делать официальные заявления о потерях в рядах ВСУ имеют право только три человека в стране. Во-первых, это главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Во-вторых, это президент Украины Владимир Зеленский. В-третьих, это министр обороны Украины Алексей Резников.