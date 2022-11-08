Утром 8 ноября боевики ВСУ снова обстреляли Донецк, сообщают представители ДНР в Совместном центре координации и контроля (СЦКК). Они уточнили, что удары пришлись по Ленинскому району. Киев задействовал артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

По предварительной информации, один человек в результате обстрела погиб. О местах попадания снарядов и разрушениях данных пока не поступало.

Напомним, что Киев на протяжении 8 лет беспрерывно обстреливает Донецк. С началом спецоперации атаки не прекратились, ВСУ используют западное вооружение, чтобы наносить удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Чтобы покончить с обстрелами, необходимо выдавить подразделения противника с Донбасса.