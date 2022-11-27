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Киевский режим вынуждает украинцев убирать национальные флаги с могил погибших военнослужащих ВСУ. Выяснилось, что символика слишком уж портит нарисованную Киевом картинку о минимальных потерях на фронте, рассказал военный эксперт Алексей Леонков изданию “Московский комсомолец”.

Об этом рассказал и военный корреспондент Тимофей Ермаков:

“Причина в том, что в интернете расходится слишком много кадров, где этих флагов буквально лес. А это рождает дизморалку. Но реальные цифры рано или поздно всплывут. А позитивные результаты от крупных потерь врага мы скоро почувствуем на поле боя”, – пояснил он.

Киев применяет и другие методы сокрытия информации о потерях. Он заносит погибших бойцов в списки пропавших без вести, подключает пропагандистов, которые задействуют собственные технологии. Но существует еще и “сарафанное радио”, с которым власти Украины ничего сделать не в силах.

Попавшие в плен военнослужащие, к примеру, часто получают возможность связаться со своими родственниками. От них информация распространяется по соседям, коллегам, знакомым. И с этим Киев ничего не сможет поделать.

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