Развязка Карибского кризиса 1962 года была победой Советского Союза. Фактически, СССР приставил “нож к горлу” президента США Кеннеди и вынудил того пойти на все выставленные условия – оставить в покое Кубу и убрать ракеты из Италии и Турции. Сейчас этот ультимативный опыт был бы весьма кстати, считает политолог Яков Кедми.

Он напомнил, что тогда на Кубе уже находились советские ракеты, способные долететь до любого американского города. Когда об этом узнал Кеннеди, ему оставалось лишь согласиться на условия СССР.

“Вот эффективный пример результативного общения с противником, который поможет РФ решить сразу все проблемы, в первую очередь вопрос Украины”, – цитирует политолога “Московский комсомолец”.

Также он подчеркнул, что без ультиматумов сейчас очень сложно будет остановить Соединенные Штаты, так как конфликт зашел слишком далеко.