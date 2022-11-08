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Россия своевременно отреагировала на угрозу использования Украиной «грязной» ядерной бомбы и предприняла меры, соразмерные опасности подобной провокации. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы утихомирить Киев и его западных кураторов, рассказал политолог Яков Кедми.

Он напомнил, что несмотря на многочисленные разговоры о «грязных» ядерных бомбах, ни одна страна мира даже не пыталась их применять. Эффект от них минимальный, да и серьезный ущерб противнику нанести практически невозможно. Но Украине надо было совсем не это. Ей необходим пропагандистский эффект, возможность обвинить РФ в использовании тактического ядерного оружия и втянуть в конфликт НАТО, превратив противостояние в мировую войну.

Россия отреагировала соответствующе. Сперва были переговоры министра обороны Сергея Шойгу с главами военных ведомств Франции, США и Великобритании, а затем – учения ракетных войск стратегического назначения, демонстрирующие, что именно произойдет, если Запад решит напрямую вмешаться в конфликт.

«И вдруг все замолчали! Как в том анекдоте, “уже никто никуда не идет”», — пояснил политолог.

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