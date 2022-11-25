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Издание Lenta.ru сообщает о том, что популярный американский рэпер Канье Уэст поведал о своей встрече с экс-президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Уэста, что пребывая в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) во время разговора с исполнителем, экс-президент начал кричать на него. Дональд Трамп заявил, что певец не сможет победить на выборах, которые состояться в 2024 году. «Он стал кричать на меня прямо за столом», отметил Канье.

23 ноября Канье Уэст встретился с Дональдом Трампом по поводу своих намерений о выдвижении кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом исполнитель заявил в своем аккаунте известной социальной сети. Встреча артиста и экс-президента произошла в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.  Ранее артист представил политического комментатора Майло Яннопулоса в качестве представителя его предвыборной кампании.

Напомним, что в 2020 году Канье Уэст уже выдвигался на пост президента США. Он получил всего 57 тысяч голосов в 12 штатах.

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