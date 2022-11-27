Российское оружие, применяемое сегодня в специальной военной операции на Украине, разрабатывалось иногда с большими сложностями, но сейчас оно является гордостью страны. Это признал даже глава Пентагона Ллойд Остин, который вдруг осознал, что ВС РФ обладает арсеналом “внушительного вооружения”, передает “Комсомольская правда”.

Так, отлично проявляют себя истребители МиГ-31К, которые были созданы в Нижнем Новгороде в 80-х годах прошлого столетия. Эту боевую машину с уникальными характеристиками совершенно не напрасно превратили в носителя гиперзвуковых ракет “Кинжал”, что уже было доказано в ходе СВО.

Также прославляют Россию и оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер”. Они были придуманы студентами, но очень быстро превратились в смертоносное оружие, способное разделаться с любым противником.

Были трудности у конструкторов и в ходе разработки ракет “Калибр”. Однако сейчас это одно из самых опасных видов вооружений морского базирования, которое поражает цели с большого расстояния, обнаруживает вражеские средства РЭБ и ПВО, бьет с потрясающей точностью по выбранным объектам.