ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российское оружие, применяемое сегодня в специальной военной операции на Украине, разрабатывалось иногда с большими сложностями, но сейчас оно является гордостью страны. Это признал даже глава Пентагона Ллойд Остин, который вдруг осознал, что ВС РФ обладает арсеналом “внушительного вооружения”, передает “Комсомольская правда”.

Так, отлично проявляют себя истребители МиГ-31К, которые были созданы в Нижнем Новгороде в 80-х годах прошлого столетия. Эту боевую машину с уникальными характеристиками совершенно не напрасно превратили в носителя гиперзвуковых ракет “Кинжал”, что уже было доказано в ходе СВО.

Также прославляют Россию и оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер”. Они были придуманы студентами, но очень быстро превратились в смертоносное оружие, способное разделаться с любым противником.

Были трудности у конструкторов и в ходе разработки ракет “Калибр”. Однако сейчас это одно из самых опасных видов вооружений морского базирования, которое поражает цели с большого расстояния, обнаруживает вражеские средства РЭБ и ПВО, бьет с потрясающей точностью по выбранным объектам.

Вам может понравиться

The Drive: в КНР на истребителе заместили российские двигатели китайскими

Китай со временем откажется от поставок из России двигателей для своих военных самолётов. Такое предположение сделало издание The Drive, рассказывая о замещении на одном китайском истребители J-15 российских двигателей собственными

Defence24: Украина не сможет одержать победу в затяжном конфликте с Россией

Российские ВС надежно закрепились на левом берегу Днепра после ухода из Херсона, поэтому украинскую армию ожидает затяжной конфликт, считают журналисты польского издания Defence24. Они отметили, что армия РФ усиливается, причем

Самые жирные из «диких гусей»: Кто командует иностранными наемниками на Украине

Ну Украине в данный момент участвуют в боевых действиях представители 54 государств, сообщил на совещании в Херсонской области руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В пятерку лидеров по количеству наемников