После взрыва ракеты, попавшей по зерносушилке в Польше, власти этой страны обвинили в ударе Россию. Однако уже к середине ночи стало понятно, что атаку могла провести только украинская сторона, пишет издание “Взгляд”.

Авторы напоминают, что боезаряд был выпущен из зенитно-ракетного комплекса С-300 с индексом 5В55Р. Подобные ЗРК наносят удары по воздушным целям с дистанции не более 90 километров.

Польский военный аналитик Ярослав Вольский пояснил, что ближайшая российская система ПВО, которая включает в себе ЗРК С-300, находится в Брянской области. Расстояние оттуда до места взрыва составляет 600 километров, поэтому Россия никак не могла нанести удар по польской территории. Зато Украина имела такую возможность.

Эксперт также отметил, что Украина использует старые советские ракеты, подавляющее большинство из которых морально и физически устарели. Скорее всего, в одном из двух боезарядов, попавших по зерносушилке и убивших двух человек, не работали все блоки, что и привело к трагической случайности.