Инвесторы могут стать обладателями ВНЖ с неограниченным сроком действия при покупке жилых или коммерческих объектов

Состоятельные люди, которые мечтают жить в ЕС, имея права европейского гражданина, могут получить документ, позволяющий легально проживать на Кипре. Претендовать на вид на жительство могут инвесторы, которые вложили свой капитал в покупку недвижимости. Достаточно приобрести один или несколько объектов от строителей. Недвижимость может быть как жилой, так и коммерческой.

Как получить право на проживание: условия

Получить ВНЖ на острове в Средиземном море можно, купив жилые квадратные метры на Кипре: квартиру, дом, апартаменты, виллу. Согласно условиям программы, это может быть несколько объектов, но не больше двух. При этом, необязательно покупать их у одного и того же застройщика. Недвижимость должна быть новой, то есть объекты на “вторичке” не подойдут. Инвестору необходимо вложить в недвижимость €300 000.

Большую часть стоимости нужно внести сразу, это касается даже тех случаев, если дом еще недостроен или не сдан в эксплуатацию. Если говорить о коммерческих объектах, то для участия в программе подойдут офисные помещения, магазины, мафы, отели и прочее. Разрешается купить до двух объектов как на первичном, так и на вторичном рынке.

Еще одно обязательное условие для получения ВНЖ – ежегодный стабильный доход от €30 000. Доходом может быть зарплата, пенсия или любые другие легальные пассивные доходы из-за рубежа.

Заявители не должны работать на Кипре по найму, у них не должно быть судимостей. Кроме того, в программе получения ВНЖ путем инвестиций не могут участвовать лица, чье имущество находится под санкциями ЕС.

Заявление может включать в себя супруга или супругу, несовершеннолетних детей или незамужних детей до 25 лет, а также родителей. Если дети инвестора планируют учиться в ВУЗе, то им следует сначала подать заявление на получение студенческой визы. Родителям также необходимо будет продемонстрировать дополнительную прибыль в размере €5 000 на каждого такого ребенка в год.

Достоинства ВНЖ Кипра для иностранцев

Приобретая недвижимость на Кипре взамен на ВНЖ иностранец решает сразу несколько задач:

создает запасной вариант жилья в другой стране на случай политического или экономического кризиса, военного конфликта или эпидемии в родной стране;

может включить в заявку близких родственников (супругу, детей, родителей);

может лечиться и проходить обследования в медицинских учреждениях Кипра;

дети инвестора могут учиться в местных школах и ВУЗах на греческом или английском языке;

может открывать счета в местных банках;

после 5 лет жизни на Кипре можно подавать на гражданство;

может получать прибыль от сдачи недвижимости в аренду (доходность составляет до 7% годовых).

Процесс получения ПМЖ

Оформление документа занимает около полугода. Процесс получения карты ВНЖ на Кипре состоит из нескольких этапов:

подбор, осмотр и покупка объекта (инвестору необходимо будет ознакомиться с вариантами недвижимости на рынке, а также в случае необходимости посетить Кипр, чтобы посмотреть объект);

сбор и подготовка пакета документов;

подача заявки в в Департамент гражданской регистрации и миграции;

сдача биометрических данных и получения карт резидентов.

Альтернативные способы получения ВНЖ на Кипре

Существуют другие пути, как получить разрешение на проживание на Кипре, среди наиболее востребованных: