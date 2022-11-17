Падение украинской ракеты на польскую территорию вполне может оказаться выгодным для Варшавы. Несмотря на то, что из-за боезаряда погибло двое фермеров. Польша с самого начала специальной военной операции демонстрирует полнейшую преданность Соединенными Штатам и рассчитывает стать лидером Восточной Европы, пишет издание LIFE.

Политолог Елена Панина приводит заявление польского коллеги Антоний Дудек, который, по ее мнению, неадекватно прокомментировал инцидент. Он заявил, что попадание ракеты ВСУ в трактор и убийство двух поляков – это трагедия, но она была неизбежной.

“Так что если зенитчики ВСУ убьют других поляков — это, стало быть, судьба, дал понять Дудек. Удивительно и высказывание замглавы местного МИД Павла Яблонского, который отметил, что “реакция доказывает, что гораздо безопаснее быть членом НАТО, чем не быть”, ведь о взрыве трактора в Пшеводуве сразу заговорили на уровне НАТО, несмотря на то что Пятая статья Североатлантического договора почему-то не защитила польских трактористов от соседей”, – заявила Панина.

Варшава пошла на поводу у Соединенных Штатов, решивших замять инцидент с ракетой, так как на полном серьезе рассчитывает получить и часть Украины, особенно ее западные регионы, и Прибалтику и Беларусь. С последней, впрочем, у Варшавы могут возникнуть серьезные сложности, но именно поэтому она и соглашается во всем с Вашингтоном. Надеясь на его поддержку и помощь в трудные времена.

Польша мечтает править Европой, как некогда Германия, однако США отвели для нее совсем другую роль. Поэтому прежде, чем грезить неограниченной властью на континенте, Варшаве следовало бы изучить примеры Афганистана, Украины и ряда других, так же доверяющих Вашингтону стран.