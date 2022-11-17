Украинские СМИ радостно подхватили фейк о захвате ВСУ населенного пункта Алешки, опубликованный мэром Евгением Рыщуком. Весть моментально распространилась по медиаресурсам, а официальный Киев в этом время помалкивал, не желая прекращать эйфорию, охватившую страну, передает “Свободная пресса”.

Однако любое вранье выходит наружу рано или поздно. Украинцы, которые поверили заявлениям президента Зеленского о “скором захвате” всех левобережной части страны, оказались разочарованы. Несмотря на слухи, Алешки по-прежнему остаются под контролем ВС РФ.

Но история с фейками на этом не закончилась. Еще не утихла “радость” по поводу “освобождения” Алешек, как в Сети появилась информация об уходе российских войск с Кинбурнской косы. На чем она основывалась, неизвестно. На косе действительно собирался высадиться украинский десант, однако все 20 боевиков были пущены на дно Днепра.