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Как сообщает РБК в своем материале со ссылкой на экспертов, индекс активного долголетия, расчет которого осуществляется ВШЭ, в Российской Федерации в период с 2010 по 2019 года почти не изменился.

Индекс активного долголетия (ИАД) в указанный период показал очень незначительный рост в России. ИАД составил 29,5% в 2019 году, а в 2010 он составлял 29% при максимально возможном показателе в 100%. Такие данные приводят Оксана Синявская и Анна Червякова, являющиеся сотрудниками Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ.

При расчете ИАД оцениваются разные сферы жизни людей старшего возраста, а также берется во внимание их вклад в экономику и общество. Эксперты сообщают, что в России традиционно высокий показатель уровня физической безопасности и достигнутого образования, а вот показатели долголетия снижаются из-за плохого здоровья людей преклонного возраста и плохого доступа к современной медицине. Эксперты полагают, что пандемия, которая длилась с 2020 по 2022 года, еще сильнее ухудшила ИАД.

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