Более 2 тысяч опытных бойцов, оснащённых всем необходимым для несения службы и выполнения боевых задач. Столько человек насчитывается в новом спецподразделении Управления Росгвардии в Чечне. Оно получило название “Ахмат-1”. О его формировании заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, сообщает ТАСС.

У себя в телеграм-канале Кадыров подчеркнул, что новое подразделение получило современную экипировку и вооружение. Возглавил “Ахмат-1” офицер Алихан Шавхалов. Глава Чечни отметил, что руководитель подразделения уже зарекомендовал себя с лучшей стороны во время выполнения задач в рамках специальной военной операции на Украине.

Что же до личного состава, то в новое специальное подразделение набирали людей с опытом. Кадыров уточнил, что многие из бойцов “Ахмамта-1” закалены “в спецоперациях против международного терроризма”.