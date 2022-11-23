Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что российские военнослужащие полка «Север» им. Героя Российской Федерации Ахмата-Хаджи Кадырова смогли ликвидировать около 200 солдат вооруженных сил Украины на херсонском направлении.

Кадыров заявил, что полк «Север» под командованием Хасмагомеда Магомадова с позывным «Гроза» успешно держит оборону в Херсонской области. В результате нескольких атак со стороны боевиков ВСУ, противник понес потери в количестве примерно 200 человек личного состава.

Украинские боевики также понесли потери в тяжелой бронированной технике и легковой автомобильной технике, которая предназначалась для перевозки солдат ВСУ. Глава Чеченской Республики также отметил, что среди убитых боевиков вооруженных сил Украины было выявлено большое количество польских и американских наемников, которые прикрывались мобилизованными бойцами ВСУ, шедших в первых рядах наступающих.