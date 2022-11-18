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Помимо объектов энергетической инфраструктуры ВС РФ в последние два дня атаковали несколько промышленных предприятий оборонного сектора Украины, сообщает издание “Известия”.

В Павлограде под удар попал завод, который занимался производством радиолокационных станций для зенитно-ракетных комплексов “Оса”, “Бук” и С-300. Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что удары по предприятию создадут для украинской ПВО весьма серьезные проблемы.

В Запорожье ракетный удар ВС РФ вывел из строя предприятие, которое занималось производством мин. После утилизации ракет “Скальпель” инженеры выплавляли ракетное топливо и на его основе создавали взрывчатое вещество для боезарядов, которые Киев расставляет где и как угодно. Сейчас подобные возможности у него существенно поубавятся.

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